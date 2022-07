Stiri pe aceeasi tema

- Pompieri militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș asigura masuri PSI in cazul producerii unui accident in municipiul Targu Mureș, strada Targului. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul mașinii și a intrat intr-un stalp de electricitate, doborandu-l pe carosabil, blocand circulația in zona.…

- Pompieri militari din cadrul Punctului de Lucru Raciu asigura masuri PSI la un accident rutier. Doua autoturisme s-au ciocnit in localitatea Raciu, strada Gheorghe Șincai, a anunțat Biroul de Presa al ISU Horea Mureș. UPDATE. In urma accidentului au rezultat doua victime, cod verde, respectiv cod galben,…

- Pompieri militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș, impreuna cu voluntari ai SVSU Acațari au intervenit in jurul amiezii pentru stingerea unui incendiu produs in urma unui accident rutier in localitatea Ciba, comuna Craciunești. „A fost vorba despre un accident rutier produs intre un autoturism…

- In aceasta noapte, pompierii mureșeni au fost solicitați sa intervina in cadrul urmatoarelor intervenții: Degajare copac cazut pe carosabil in municipiul Targu Mureș, bulevardul Pandurilor. Au intervenit pompierii militari din cadrul Detasamentului de pompieri Targu Mureș. Incendiu deșeuri materiale…

- Pompieri militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au intervenit miercuri, 8 iunie, in jurul orei 15.10, pentru a asigura masuri PSI la un autoturism rasturnat in afara parții carosabile pe raza localitații Livezeni, strada Principala. "In urma impactului o victima de cod galben este preluata de…

- Sambata, 4 iunie, in jurul orei 23.15, pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au intevenit la un accident rutier care a avut loc pe strada Revoluției din municipiul Targu Mureș. "A fost vorba despre o tamponare intre doua autoturisme, cu patru victime de cod verde care au refuzat transportul…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina vineri, 6 mai, in jurul orei 10.25, la un accident care a avut loc pe strada Gheorghe Marinescu din Targu Mureș. "Este vorba despre o tamponare intre doua autoturisme, fara victime. Circulația este blocata pe un…