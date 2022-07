Stiri pe aceeasi tema

Trei gospodarii din satul Mihail Kogalniceanu au ars miercuri dupa-amiaza intr-un incendiu cauzat cel mai probabil de jocul unor copii cu focul, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta.

Mai multe gospodarii din orasul-statiune Sangeorz-Bai au fost inundate, vineri dupa-masa, in urma unei furtuni, la fel si unele strazi secundare, potrivit informatiilor transmise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.

O persoana a cazut, duminica seara, intr-o zona de abrupt a varfului Durfuc din masivul Cozia, la fata locului fiind asteptat un elicopter SMURD-IGAV, anunța agerpres.

Doi copii, cu varste de 6 si 7 ani, au fost raniti, miercuri, intr-un accident rutier in municipiul Tulcea, in timp ce incercau sa traverseze strada printr-un loc nemarcat, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ).

Mai multe case au fost inundate si doua drumuri au fost blocate, duminica, in urma fenomenelor meteorologice inregistrate in judetul Tulcea, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta.

Un accident grav a avut loc marți dimineața pe DN1, in județul Bihor. Șapte persoane, printre care trei copii, au fost implicate in accident.

O femeie a fost grav ranita, duminica dupa-amiaza, dupa ce masina in care aceasta se afla s-a rasturnat pe DJ 102H, la iesire din localitatea Grindu catre Buzau, soferul, care era sub influenta bauturilor alcoolice, fiind de asemenea ranit, potrivit Agerpres.

Un autoturism a fost lovit de un tren de marfa, luni seara, in halta localitatii Uileacul Simleului, unul din cei trei pasageri din masina fiind ranit, potrivit Agerpres.