Inotatorul roman David Popovici s-a calificat in finala probei de 100 m liber la Campionatele Europene de natatie de la Roma cu timpul de 46 sec 98/100, un nou record european stabilit in semifinalele de vineri seara, noteaza Agerpres.

Finala turneului de tenis ITF la Bacau, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, se va disputa intre americanul Oliver Crawford si tunisianul Moez Echargui.

Un echipaj romanesc (patru plus unu rame feminin) este calificat direct in Finala A, iar alte doua echipaje vor evolua in semifinale, dublu vasle feminin si dublu rame masculin, vor evolua in semifinale, dupa cursele desfasurate marti la Campionatele Mondiale de canotaj Under-23 de la Varese (Italia).

Jucatoarele Irina Bara si Monica Niculescu s-au calificat, duminica, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de la Hamburg, informeaza News.ro.

David Popovici, in varsta de 17 ani, s-a calificat, sambata, la Campionatul European de inot pentru juniori, in finala probei de 100 m liber cu cel mai bun timp din semifinale: 48.31 secunde, potrivit news.ro.

Elise Mertens si Shuai Zhang merg in finala de dublu a fetelor, la Wimbledon, dupa ce au invins in penultimul act perechea americana Collins/Krawczyk, conform news.ro.

Romanul David Popovici, deja campion mondial la 200m liber, s-a calificat, marți, și in finala Campionatului Mondial de natație care se desfașoara in Ungaria.

Rusul Daniil Medvedev, liderul mondial, s-a calificat, sambata, in finala turneului ATP 500 de la Halle (Germania), dotat cu premii totale in valoare de 2.134.520 de euro, dupa ce a dispus cu 7-6 (7-3), 6-3 de germanul Oscar Otte (51 ATP), informeaza AFP.