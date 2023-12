COP28 – mult zgomot pentru nimic O serie de noi angajamente anunțate la summitul COP28 privind clima – de la triplarea energiilor regenerabile la reducerea emisiilor de metan – nu vor fi suficiente pentru a limita incalzirea globala la 1,5 grade Celsius, a declarat Agenția Internaționala pentru Energie (AIE). S-au scremut munții și a ieșit un șoricel. Pana in prezent, 130 […] The post COP28 – mult zgomot pentru nimic first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

