- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat impotriva unor noi atacuri potențiale ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, in timp ce primarul Kievului i-a indemnat pe localnici sa se pregateasca sa plece temporar in cazul in care capitala va ramane fara energie electrica. In declarațiile…

Volodimir Zelenski a afirmat, intr-un nou discurs, ca Rusia a inceput din septembrie sa agraveze criza alimentara mondiala, blocand navele de pe "coridorul cerealelor", informeaza news.ro

- Noul premier britanic Rishi Sunak, care a denuntat marti, in prima sa interventie de la Downing Street, ”razboiul teribil” al Rusiei in Ucraina, a fost felicitat de catre presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ”pentru intrarea in functie”, relateaza AFP. Rishi Sunak si-a exprimat sustiunerea fata…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat luni neutralitatea respectata de Israel de la invazia Rusiei in Ucraina, ceea ce a facut posibila, afirma el, o "alianta" intre Moscova si Teheran, cu inclusiv livrarea de drone iraniene pentru armata rusa, relateaza France Presse, potrivit Agerpres.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca Rusia impiedica livrarea produselor alimentare din Ucraina pentru a provoca tensiuni politice si sociale in mai multe state, iar incercarile Rusiei de a exacerba criza alimentara sunt o agresiune impotriva oricarei persoane de pe pamant. ”Situatia…

- Giorgia Meloni, care este asteptata sa fie urmatorul prim-ministru al Italiei a spus recent ca noul sau guvern va fi pro-NATO si va face parte pe deplin din Europa. „Italia cu noi la guvernare nu va fi niciodata veriga slaba a Occidentului”, a spus ea intr-o declaratie, adaugand ca orice partid care…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannnis, a comentat atacul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la adresa ministrului roman al Apararii, Vasile Dincu, care a spus ca singura șansa pentru pace intre Ucraina și Rusia e o negociere. In replica, Zelenski a acuzat ca cei care fac astfel de declarații…

Rusia are agenți in sectorul de aparare al Ucrainei care transmit informații Moscovei și permit Rusiei sa anticipeze mișcarile ucrainene pe campul de lupta, a declarat joi reprezentantul președintelui Volodimir Zelenski in parlamentul ucrainean, citat de Reuters, relateaza Mediafax.