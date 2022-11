Stiri pe aceeasi tema

- Tarile sudice vor avea nevoie de peste 2000 de miliarde de dolari pe an pana in 2030 pentru a-si finanta actiunea climatica, din care aproape jumatate de la investitori straini, arata un raport comandat de presedintia convenției ONU pentru schimbari climatice, COP, publicat marti.

- Cine și cum va plati tranziția energetica și daunele provocate de schimbarile climatice? Este intrebarea la care peste 100 de șefi de stat și de guvern, inclusiv Romania, incearca sa raspunda la Conferința ONU pentru schimbari climatice organizata in Egipt.

- Ucraina are nevoie de 3 miliarde de dolari lunar pana la sfarșitul anului viitor, pentru a se susține in timpul razboiului cu Federația Rusa, spune Kristalina Georgieva, directorul FMI, citata de Reuters.

- Companiile agroalimentare vor pierde circa 150 de miliarde de dolari pana in 2030 daca nu adopta masurile privind schimbarile climatice, arata un raport al campaniei "Cursa catre Zero"(Race to Zero), scrie Reuters.

- Marile firme din sectorul agroalimentar ar putea pierde pana la un sfert din valoarea lor de piata pana in 2030, daca nu se adapteaza la noile politici guvernamentale si noile comportamente ale consumatorilor care au legatura cu schimbarile climatice, arata un raport publicat de promotorii campaniei…

- Fondatorul miliardar al retailerului de moda „Patagonia”, Yvon Chouinard, a anunțat ca și-a donat compania unei organizații caritabile. Acesta a declarat ca, in cadrul unei noi forme de proprietate, orice profit care nu va fi reinvestit in administrarea afacerii va fi donat pentru lupta pentru combaterea…

- America ne trimite BANI: Ajutor de 2,6 miliarde de dolari pentru țarile care „risca o viitoare agresiune rusa” America ne trimite BANI: Ajutor de 2,6 miliarde de dolari pentru țarile care „risca o viitoare agresiune rusa” Administratia Biden va oferi un ajutor militar in valoare de peste 2 miliarde…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a semnat un proiect de lege de 700 de miliarde de dolari care vizeaza combaterea schimbarilor climatice si a costurilor cu asistenta medicala, crescand in acelasi timp impozitele, in special pentru cei bogati, transmite BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…