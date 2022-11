Stiri pe aceeasi tema

- Conferinta anuala a ONU privind schimbarile climatice, cunoscuta și sub numele de COP 27, a inceput duminica in statiunea egipteana Sharm El-Sheikh si va incerca sa raspunda la intrebarea cine si cum va plati tranzitia energetica si daunele provocate de schimbarile climatice. Președintele Klaus Iohannis…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele noua luni din 2022, cu 32,6%, comparativ cu perioada similara din 2021, la 5.523 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele 5.523 de societati noi aveau un capital…

- Schimbarile climatice au cauzat in ultimul deceniu pierderi economice de peste 145 miliarde de euro in Uniunea Europeana, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Schimbarile climatice duc la fenomene meteo și manifestari climatice extreme, care, la randul lor, duc la…

- Intre Romania și Statele Unite ale Americii exista relații economice in valoare de cinci miliarde de dolari, a anunțat adjunctul secretarului Comerțului al SUA, Don Graves. „Stim ca avem deja o relatie comerciala cu o valoare de 5 miliarde de dolari. Sper sa putem extinde acea relatie si sa cream locuri…

- In aceasta perioada de turbulențe economice, o industrie care nu se așteapta sa aiba de suferit este cea a iGaming-ului. Aceasta valora 63,4 miliarde de dolari in urma cu doi ani și ramane pe drumul cel bun pentru a atinge o valoare preconizata de 112,09 miliarde de dolari peste doi ani.

- ”In ciuda provocarilor economice aduse de pandemia de COVID si de invazia rusa in Ucraina, IFC si-a intensificat eforturile de a acorda sprijin companiilor din Romania printr-o investitie record in valoare de 458 milioane dolari in anul fiscal 2022 – intre iulie 2021 si iunie 2022 – cu obiectivul de…

- Celebra agenție americana CIA face angajari și sunt recrutați inclusiv persoane din Romania. Pentru a se angaja, o persoana nu are nevoie de viza, iar lista job-urilor cuprinde 160 de posturi. CIA recruteaza personal și orice om din lume poate aplica pentru un job in cadrul agenției. Pe lista locurilor…

- Fondatorul miliardar al retailerului de moda „Patagonia”, Yvon Chouinard, a anunțat ca și-a donat compania unei organizații caritabile. Acesta a declarat ca, in cadrul unei noi forme de proprietate, orice profit care nu va fi reinvestit in administrarea afacerii va fi donat pentru lupta pentru combaterea…