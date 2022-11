Stiri pe aceeasi tema

Cea de-a 27-a Conferinta a Partilor la Conventia Cadru a ONU privind Schimbarile Climatice (COP27), care are drept obiectiv sa ofere un nou suflu luptei impotriva incalzirii globale, s-a deschis duminica la Sharm el-Sheikh, in Egipt, relateaza AFP.

Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa, in perioada 7-8 noiembrie 2022, la Summitul implementarii climatice de la Sharm El-Sheikh, care va avea loc in contextul celei de-a 27-a Conferințe a Parților Convenției Cadru a Națiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP27), informeaza Adiministrația

Palatul Buckingham a confirmat ca Regele Charles, care a militat intreaga viata pentru cauze ecologiste, nu va lua parte la Conferinta globala privind Schimbarile Climatice, COP 27, ce se va desfasura in Egipt, in cursul acestui an, anunța RADOR.

Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, isi va sustine miercuri, in fata Parlamentului European reunit in plen la Strasbourg, discursul sau privind starea Uniunii Europene, urmat de o dezbatere cu eurodeputatii.

Președintele Klaus Iohannis participa joi de la ora 17.30 la consultari gazduite de președintele SUA cu lideri internaționali, ai instituțiilor Uniunii Europene și NATO, potrivit Administrației Prezidențiale.

Președintele Klaus Iohannis e de acord cu soluția UE de reducere a consumului de energie electrica cu 15%. Iohannis spune ca exista și locații unde se face risipa de energie electrica și spune ca in actuala criza e bine sa fim cumpatați.

Parintele Arhidiacon Adrian Sorin Mihalache, Lector al Facultății de Teologie Ortodoxa din Iași, va susține in lunile septembrie și octombrie o serie de conferințe in Statele Unite ale Americii.