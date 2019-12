Stiri pe aceeasi tema

- La Alba Iulia, pregatirile pentru ceremoniile de Ziua Nationala au intrat sambata in linie dreapta. Si pentru ca 1 Decembrie nu inseamna doar parada militara, bucatele traditioanale sunt la mare cinste.

- Miercuri, 27 noiembrie 2019, incepand cu ora 11:00, sala „Gheorghe Maniu” a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va gazdui conferința omagiala „De la Luntrea lui Caron, la Arhitectura apelor. Dorin Pavel, un destin”, eveniment dedicat memoriei celui care a fost și este considerat parintele hidroenergeticii…

- Durata concursului va fi de patru ore, iar studentii au intrat deja in ultimele trei saptamani de pregatire in vederea sustinerii examenului. Intrebarile variaza in functie de domeniul pe care-l vizeaza candidatii, acestia putand obtine un loc daca fac punctajul minimum de promovare de 60- din punctajul…

- Joi, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a sustinut o videoconferinta cu prefectii si sefii structurilor teritoriale ale MAI, pentru coordonarea activitaților de organizare a alegerilor prezidențiale din data de 10 noiembrie 2019 . In deschiderea videoconferintei, Ministrul Afacerilor Interne,…

- Cel mai nou cartier pentru tineri infiintat de municipalitatea suceveana, pe dealul Tatarasi, va beneficia de anul viitor de retele de apa si canalizare, ca urmare a semnarii contractului de proiectare si executie pentru aceasta lucrare.„Am semnat, in sfarsit (dupa doua luni de contestatii), ...

- Senatul are pe ordinea de zi a plenului de luni, de la ora 16.00, proiectul inițiat de Liviu Dragnea și Valeriu Steriu care prevede sancționarea cu amenda de maximum 4% din cifra de afaceri pentru comercializarea produselor si serviciilor la care a fost constatata existența dublului standard, conform…

- Proiectul de construire a partiei de schi și a telegondolei la Borșa a demarat, iar lucrarile avanseaza extrem de rapid. Finanțarea proiectului, vital pentru dezvoltarea industriei turistice in Maramureșul Voievodal, este asigurata de catre Guvernul Romaniei cu aproape 20 de milioane de euro. Ideea…

- Primarul Constantei, Decebal Fagadau, a anuntat intr o conferinta de presa sustinuta luni, 30 septembrie, faptul ca pana in primavara, daca lucrurile merg in directia buna, musulmanii din municipiu vor avea cimitir nou. Asta daca luna viitoare va fi aprobat PUZ ul pentru terenul respectiv. "Cimitirul…