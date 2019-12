Uniunea Europeana nu va ezita sa impuna masuri de protejare a companiilor europene de concurentii care nu respecta Acordul de la Paris din 2015 privitor la reducerea incalzirii globale, a declarat luni, la Madrid, vicepresedintele executiv al Comisiei Europene pentru Pactul ecologic european, Frans Timmermans, transmite Reuters. Raspunzand unei intrebari privind pozitia Uniunii Europene referitoare la o posibila ''taxa pe carbon'' impusa marilor poluatori, Timmermans si-a exprimat speranta ca nu va fi necesara o asemenea masura in conditiile in care tarile pun in practica prevederile…