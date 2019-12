Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 25-a Conferinta asupra schimbarilor climatice desfasurata la Madrid s-a incheiat duminica, devenind cea mai lunga din toate timpurile pe aceasta tema avand in vedere ca a durat 14 zile, dupa cum a constatat presedinta chiliana a conferintei, Carolina Schmidt, citata de EFE potrivit Agerpres.…

- Cea de-a 25-a Conferinta a ONU privind schimbarile climatice (COP25) desfasurata la Madrid a reusit duminica sa aprobe un document privind cresterea ambitiilor climatice pentru 2020 si respectarea Acordului de la Paris prin care tarile se angajeaza sa evite ca temperatura medie a planetei sa creasca…

- Tanara activista de mediu suedeza Greta Thunberg, reprezentata a luptei impotriva incalzirii globale care refuza sa calatoreasca cu avionul, a sosit marti la Lisabona dupa ce a traversat Atlanticul la bordul unui catamaran, relateaza dpa. 'Pare ca este ireal. Bineinteles ca sunt foarte fericita…

- Indeplinirea tintelor de reducere de emisii pentru 2030 presupune o transformare profunda la nivelul societatii romanesti, a comportamentului si a modelului economic si vom porni acest lucru de indata ce ne vom intoarce acasa, prin convocarea Comisiei Nationale de Schimbari Climatice, a declarat,…

- Summitul asupra Climei (COP25), care ar trebui sa puna bazele unei noi etape de actiune climatica, a inceput luni la Madrid in prezenta a 50 de sefi de stat sau de guvern si a reprezentantilor principalelor organisme internationale. Acest lucru s-a intamplat dupa ce Brazilia nu a dorit sa organizeze…

- Conferinta internationala pe tema climei, COP25, se va desfasura in Spania la inceputul lunii decembrie, dupa ce Chile a renuntat la organizarea reuniunii din cauza crizei sociale, anunta Natiunile Unite, potrivit Mediafax.Citește și: E oficial! Vor fi dați afara pe capete! Anunțul care ii…

- Secretarul de stat Dan Neculaescu a participat in calitate de vorbitor principal la Conferinta anuala a NATO pe tema controlului armamentelor, dezarmarii si neproliferarii armelor de distrugere in masa, organizata la Bruxelles, in perioada 22-23 octombrie 2019. In interventia sa, Dan Neculaescu a mentionat…