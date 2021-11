Stiri pe aceeasi tema

- Conferința ONU privind schimbarile climatice, care a inceput duminica la Glasgow și se desfașoara timp de doua saptamani, reunește delegații din aproape 200 de țari și mii de activiști de mediu, personalitați publice și ziariști, ceea ce face ca acest eveniment sa necesite o cantitate mare de resurse.…

- In plina relansare economica mondiala, China este lovita in plin de o scumpire puternica a materiilor prime, mai ales a carbunelui, de care marele gigant asiatic depinde in proportie de 60% in alimentarea centralelor electrice. Aceasta situatie determina centralele sa functioneze la ralanti, in pofida…

- Liderii G20, reuniți Roma, au reușit sa cada duminica la un acord asupra unor angajamente pentru clima ceva mai ambițioase decât cele ale acordului de la Paris, într-un moment în care începe Conferința ONU privind schimbarile climatice COP26 în Scoția, relateaza AFP.În…

- Un ghetar care se topeste rapid, aflat in Antarctica, a fost denumit "Glasgow", dupa orasul scotian care gazduieste incepand de duminica Conferinta ONU privind schimbarile climatice (COP26), intr-un efort de a atrage atentia asupra incalzirii globale, au anuntat autoritatile britanice duminica, informeaza…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, este in Europa pentru doua summituri importante. Azi-noapte a ajuns la Roma alaturi de Prima Doamna. Este al doilea turneu european al lui Joe Biden, de cand a preluat mandatul. Presedintele SUA, Joe Biden, a sosit vineri la Roma, unde urmeaza sa se intalneasca…

- Propaganda “verde”, nerealistele Green Deal-uri și apocalipsele Gretei Thunberg sunt capitole obligatorii ale „salvarii planetei” și le vom auzi cu siguranța la cea de-a 26-a Conferința a Națiunilor Unite privind schimbarile climatice, COP26, gazduita de Glasgow, in Scoția, intre 31 octombrie și 12…

- Papa Francisc si cancelarul german Angela Merkel au discutat despre schimbarile climatice in cadrul vizitei de ramas bun efectuate joi de cancelarul german la Vatican, relateaza dpa. Angela Merkel a salutat faptul ca problema schimbarilor climatice se afla in atentia Sfantului Parinte.Papa…

- Activista Greta Thunberg a declarat ca va lua parte la conferinta din acest an asupra schimbarilor climatice (COP26) de la Glasgow, Scotia, in speranta ca lumea va lua in seama raportul sumbru asupra climei dat publicitatii luni de grupul de experti sub egida Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), informeaza…