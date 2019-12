COP 25: Bolsonaro critică 'jocul comercial' al statelor bogate Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a criticat puternic deznodamantul celei de-a 25-a Conferinte asupra schimbarilor climatice (COP25) de la Madrid, denuntand 'jocul comercial' facut, in opinia sa, de statele bogate, in special cele europene, transmite luni AFP. 'Nu stiu de ce oamenii nu reusesc sa inteleaga ca este vorba doar despre un joc comercial', a afirmat duminica Bolsonaro, intr-o declaratie de presa la iesirea de la resedinta sa oficiala de la palatul Alvorada. 'As vrea sa stiu: a existat o rezolutie pentru ca Europa sa fie reimpadurita sau ei doar continua sa perturbe… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

