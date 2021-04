Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a declarat, joi seara, ca in fiecare zi pana la 50.000 de persoane se inscriu pe lista de asteptare pentru vaccinarea impotriva COVID-19, dar ca in perioada urmatoare ar trebui sa se inscrie circa 100.000 de persoane…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare din Romania, a explicat, la Digi24, modul in care va decurge a treia etapa a campaniei de vaccinare. Medicul spune ca va exista o lista de așteptare, vor fi persoane care vor avea prioritate și, inainte de programarea finala este posibil…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghita a anuntat ca lista de asteptare va fi disponibila pe platforma de vaccinare din data de 15 persoane, iar fiecare persoana care vrea sa se vaccineze se poate inscrie pe aceasta lista. El a mai spus ca nu a fost operationalizata lista de asteptare…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a declarat, intr-o conferința de presa, marți, la Palatul Victoria, ca una dintre noutațile campaniei de imunizare va fi introducerea unei liste de așteptare in platforma de programare. Medicul militar a explicat cum va funcționa acest sistem,…

- In platforma de programare pentru vaccinare va exista o lista de așteptare, a anunțat in urma cu puțin timp, medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare. Coordonatorul campaniei de vaccinare, a explicat in detaliu modul de funcționare al acestui sistem. „O persoana, cand iși face…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a declarat, duminica seara, ca se lucreaza cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) pentru operationalizarea listei de asteptare in vederea programarii la imunizare, insa aceasta nu va putea functiona decat atunci cand…

