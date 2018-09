Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat luni, la Palatul Victoria, cu o delegatie condusa de presedintele Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, Suma Chakrabarti, despre oportunitatea cooperarii viitoare cu BERD in dezvoltarea si modernizarea retelei de spitale din Romania si finantarea…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a transmis un mesaj odata cu inceperea noului an școlar. Premierul spune ca guvernul pe care il conduce sprijina educația prin investițiile pe care le-a facut in acest domeniu. Prim-ministrul Viorica Dancila a transmis un mesaj odata cu inceperea noului an școlar. Dancila…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici au fost delegati de premierul Viorica Dancila sa participe la consultarile de la Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis pe tema rectificarii bugetare. Inainte de a participa la aceasta intalnire, ministrul Tudorel…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns la Guvern și pune la punct, impreuna cu cu premierul Viorica Dancila și cu ministrul Finanțelor, strategia executivului. Totul, dupa ce președintele a suspendat ședința CSAT, iar rectificarea bugetara a ramas fara aviz.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a venit in aceasta dupa amiaza la sediul Guvernului, informeaza Agerpres.ro La Palatul Victoria se mai afla, alaturi de premierul Viorica Dancila, si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. Prezenta lui Dragnea la Palatul Victoria ar putea fi…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a primit astazi, 14 august 2018, vizita unei delegații a Congresului SUA condusa de Devin Nunes, președintele Comitetului Permanent pentru Informații din Camera Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii. Cu aceasta ocazie, inaltul oficial roman a salutat…

- Spitalul Regional Constanta este un obiectiv important, motiv pentru care va avea finantare in acest exercitiu financiar, a declarat, ieri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. Prezent la Constanta pentru a lua parte la lucrarile Adunarii Generale a Asociatiei Municipiilor din Romania, ministrul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, referitor la posibilitatea adopatirii moțiunii de cenzura, ca "n-aduce anul ce aduce ceasul", precizand ca, prin votul de miercuri, parlamentarii vor alege daca vor scapa Romania "de un regim nociv" sau daca vor accepta "sa fie slugile lui Dragnea".Intrebat,…