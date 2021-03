Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii naționale, Nicolae-Ionel Ciuca, l-a primit marți, 9 martie, la sediul MApN, pe ministrul apararii naționale din Republica Turcia, Hulusi Akar, în cadrul vizitei oficiale pe care acesta o desfașoara în România. Întâlnirea, reprogramata din…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a discutat cu ambasadoarea Greciei la Bucuresti, Sofia Grammata, despre cooperarea romano-elena in turism si in domeniul schimburilor comerciale. "In discutiile cu E.S. doamna Sofia Grammata, ambasadoarea Republicii Elene in Romania, am analizat mai multe cai prin…

- Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman, iși incheie mandatul din Romania. MAE roman a anunțat ca ministrul Bogdan Aurescu l-a primit luni, la sediul MAE, pe ambasadorul Statelor Unite la București, Adrian Zuckerman, „in vizita de ramas-bun”. Zuckerman a fost numit in 2019 de catre Donald Trump, al carui…

- In cadrul competiției de proiecte pentru cooperarea științifica intre Romania și Belgia, care s-a desfașurat in perioada octombrie – decembrie 2020, au fost aprobate pentru finanțare, de catre comisia romano-belgiana, un numar de 19 proiecte. Dintr-un comunicat semnat de catre prorectorul cu ...

- ”Dupa cinci ani de la ultima vizita a presedintelui Romaniei in Republica Moldova, vizita presedintelui Klaus Iohannis de la sfarsitul acestui an este o vizita importanta pentru tara noastra si speram sa insemne primul pas intr-o colaborare de durata si productiva intre tarile noastre”, a anunțat Maia…

- Presedintele Republicii Moldova anunta ca a avut astazi o intrevedere cu Ambasadorul Romaniei, Daniel Ionita. Maia Sandu spune ca i-a multumit ambasadorului pentru sprijinul constant acordat de Romania tarii noastre „Am accentuat necesitatea de a restabili cooperarea bilaterala fireasca intre Romania…