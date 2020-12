Rusia si Turcia isi vor continua cooperarea militara, in pofida sanctiunilor americane ce vizeaza Ankara, membra a Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) si care a achizitionat un sistem de aparare antiracheta rusesc, a afirmat marti seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, care l-a primit pe omologul sau turc Mevlut Cavusoglu in capitala rusa, informeaza AFP si Reuters. "Am confirmat impreuna cu Turcia obiectivul nostru comun de a dezvolta cooperarea noastra tehnica militara", a spus Serghei Lavrov, in timpul conferintei de presa sustinute alaturi de Mevlut Cavusoglu. Foto: (c) RUSSIAN…