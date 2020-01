Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe perchezitii au fost intreprins miercuri in locuinte si birouri din Germania si de la Bruxelles in cadrul unei anchete deschise impotriva a trei persoane suspectate de spionaj in favoarea Chinei, au comunicat procurorii germani, transmit AFP si Reuters. Potrivit revistei Der Spiegel,…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a declarat, joi, ca nu este o surpriza faptul ca, potrivit raportului "Starea Sanatații in Uniunea Europeana", lansat de Comisia Europeana, Romania este la coada clasamentului intre sistemele de sanatate. "Cunosc Raportul Comisiei Uniunii Europene și nu a fost o…

- Dupa ce au evaluat comisarii desemnati, deputatii europeni vor decide miercuri daca vor alege Comisia ca intreg, ceea ce va permite noului executiv comunitar sa isi preia mandatul. Votul in plenul PE din 27 noiembrie va incheia procedura de examinare atenta de catre Parlamentul European a echipei…

- In baza Acordului incheiat in cursul acestui an intre CEC Bank si Fondul European de Investitii, companiile romanesti au beneficiat de finantari in conditii favorabile de garantare, fara comisioane asociate, fiind astfel in masura sa isi puna in aplicare proiectele de afaceri in domenii precum industrie,…

- Comisia Europeana a publicat solicitarea de propuneri pe anul 2020 pentru programul Erasmus +. 2020 este ultimul an al actualului program al Uniunii Europene pentru mobilitate si cooperare in educatie, formare, tineret si sport. Bugetul estimat de peste 3 miliarde de euro, in crestere cu 12% fata de…

- “Exporturile agroalimentare, prin acordurile comerciale ale Uniunii Europene” – declarație politica a deputatului Calota Florica Ica in Politic / on 04/11/2019 at 12:27 / Pentru ca Piata Unica si Uniunea Vamala sa functioneze, este necesar ca in Uniunea Europeana sa existe un set…

- Republica Moldova va beneficia de o noua transa de asistenta financiara in valoare de 24,85 milioane de euro din partea Uniunii Europene, ca urmare a deblocarii acestor fonduri miercuri de catre Comisia Europeana, pentru imbunatatirea serviciilor politienesti, cresterea oportunitatilor economice in…

- Incepand cu data de 22 octombrie 2019, Agentia Romana de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare (RoAid) este membra a Retelei Europene a Practicienilor in domeniul cooperarii pentru dezvoltare. Noul statut de membru reprezinta pentru RoAid o oportunitate de colaborare si dezvoltare de parteneriate…