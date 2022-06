Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, Vladimir Putin a evocat in mod indirect posibilitatea unui atac nuclear impotriva oricarei persoane care intervine in conflict. Iata cateva dintre aspectele cheie. Oricat de indepartata ar fi aceasta posibilitate, iata cateva dintre aspectele cheie legate de…

- Marine Le Pen, candidata de extrema dreapta care se va confrunta cu președintele in funcție Emmanuel Macron in turul al doilea al alegerilor prezidențiale franceze din 24 aprilie intenționeaza sa scoata Franța din NATO, sa revizuiasca relațiile Parisului cu SUA, sa opreasca cooperarea militara și industriala…

- Fostul mare șahist Garry Kasparov (58 de ani), dizident al regimului Vladimir Putin, vrea sa arate lumii și cealalta fața a Rusiei, una fara „sange pe drapel”. Rusul Garry Kasparov continua sa fie unul dintre cei mai mari contestatari ai regiumului Vladimir Putin. Fostul mare șahist militeaza pentru…

- Rusia va lansa o sonda spre Luna in cel de-al treilea trimestru din 2022 si isi va consolida cooperarea cu Belarus in domeniul infrastructurilor si tehnologiilor spatiale, a anuntat marti presedintele rus Vladimir Putin, potrivit Reuters.

- Intr-un interviu pentru The Telegraph, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat ca actuala consolidare a alianței ar trebui sa fie transformata intr-o „resetare” fundamentala. NATO, afirma Stoltenberg pentru ziarul britanic, se afla „in mijlocul unei transformari fundamentale”, care va…

- Mihail Hodorkovski, oligarhul auto-exilat care a fost odata cel mai bogat om din Rusia, a spus ca miliardarii și oficialii ruși care au parasit țara ar trebui sa-l condamne public pe președintele Vladimir Putin sau risca sa para ca lucreaza pentru Kremlin.

- Moscova va utiliza arma nucleara in Ucraina doar in cazul unei „amenintari existentiale” impotriva Rusiei, a declarat marti pentru CNN International purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de AFP. „Avem o doctrina de securitate interna, este publica, puteti citi acolo toate motivele…