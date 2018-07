Cooperarea dintre UE si NATO este la un nivel fara precedent: Vrem sa protejam cetatenii europeni prin toate mijloacele

Uniunea Europeana si Alianta Nord-Atlantica au stabilit, marti, intensificarea cooperarii, in scopul protejarii cetatenilor statelor membre, prin amplificarea interoperabilitatii militare, combaterea terorismului si amenintarilor conventionale si neconventionale.



"Tocmai am semnat o Declaratie comuna UE-NATO, care aduce cooperarea intre Uniunea Europeana si Alianta Nord-Atlantica la urmatorul nivel. Obiectivul este clar. Vrem sa protejam cetatenii europeni prin toate mijloacele posibile disponibile si nu exista un partener mai bun decat NATO. De aceea, am stabilit astazi sa consolidam…