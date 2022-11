Stiri pe aceeasi tema

- Cooperarea dintre Romania si Croatia in domeniul securitatii si apararii, bilateral si in cadrul NATO, ramane o dimensiune foarte importanta pentru securitatea si stabilitatea din Europa, a declarat, marti, presedintele Camerei Deputatilor.

- “As dori sa ii multumesc domnului ministru Sorin Grindeanu pentru ca pentru a treia oara m-a invitat in Portul Constanta. Prima data, cred ca in martie, aprilie, cand am constatat cu totii jungla pe infrastructura de cai ferate si ma bucur mult ca astazi am constatat ca acea jungla a disparut, ma refer…

- Rezumand mulți ani de experiența in cercetare științifica, Gwendolyn Zasse a scris cartea „Razboiul impotriva Ucrainei”, in care explica cititorului german contextul istoric și social care a dus la razboiul declanșat de Rusia impotriva Ucrainei. „Este important de ințeles ca razboiul Rusiei impotriva…

- Cetațenii iranieni sunt indemnați de autoritațile de la Teheran sa plece din Ucraina sau sa evite calatoriile in aceasta țara din cauza „intensificarii ciocnirilor militare și a tulburarilor sporite”, potrivit unui comunicat al Ministerului iranian de externe, citat de CNN.„Din cauza intensificarii…

- Marcel Ciolacu a punctat ca rezolutia adoptata de Parlamentul olandez, care stipuleaza ca Olanda nu ar trebui sa voteze pentru aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen, este o nedreptate la adresa romanilor si a Romaniei dupa ce atat statul roman, dar si populatia s-au implicat in gestionarea…

- Co-fondatorul trupei Pink Floyd, Roger Waters, i-a adresat președintelui rus Vladimir Putin o scrisoare deschisa in care ii cere liderului de la Kremlin sa ii dea asigurari ca nu va folosi armele nucleare, declarandu-se ingrijorat pentru el și familia sa, indemnandu-l sa se angajeze la o incetare a…

- Ben Hodges, general in retragere si fost sef al armatei americane din Europa, a declarat ca SUA va riposta cu „o lovitura devastatoare” impotriva flotei ruse din Marea Neagra sau a bazelor militare din Crimeea, daca Putin iși va duce la indeplinire amenințarea de a folosi arme nucleare (chiar și tactice,…

- „Daca gasim solidaritatea necesara Putin va esua, iar Ucraina si Europa vor izbandi”, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, miercuri, 14 septembrie, in cadrul discursului ei privind starea UE sustinut in plenul PE reunit la Strasbourg, transmite Agerpres . „Acest Parlament nu…