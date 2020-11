Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenoarea Daniela Șerban, experta in finanțe, a anunțat joi lansarea sa in competiția electorala parlamentara de la București, ca independent. Șerban, aflata in proces de colectare de semnaturi pentru platforma sa dedicata sanatații și bunastarii bucureștenilor, va candida la Camera Deputaților.…

- Joi, 15 octombrie, de la ora 19.30, are loc lansarea LIVE, pe pagina de Facebook Carturesti (facebook.com/Carturesti), a volumului „Tiranul cu nas mare si cu suflet foarte mic. Lirica politica, sloganuri electorale si versificatii satirice de campanie de la 1834 pana in zilele noastre”, de Cristian…

- Noua harta politica a Romaniei rezerva numeroase surprize, la momentul numaratorilor parțiale și inainte de numaratoarea finala. PSD nu a fost lovit crunt doar in Capitala, ci și in fiefuri consacrate ale „baronilor roșii”, cum ar fi in Vrancea, unde eternul caștigator al Consiliului Județean era Marian…

- Elena Tudose, candidat al Aliantei USR-PLUS pentru functia de consilier in Consiliul General al Municipiului Bucuresti, a vorbit, Adevarul Live, despre solutiile pentru a avea apa calda si caldura in Capitala, in contextul in care iarna se apropie. Elena Tudose a subliniat ca in cazul in care USR-PLUS…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica la Romania TV ca social-democrații sunt „o minoritate” și liberalii „au tot” - Guvern, Parlament, Cotroceni. PNL trebuie sa iși asume ce se intampla și sa nu mai caute vinovați in alta parte, a adaugat liderul PSD.Citește și: Prima piata agroalimentara…

- In cea mai noua carte a sa, Cristian Preda, cauta un raspuns la intrebarea: de ce ațipesc parlamentarii?, dar si la alte intrebari pestrite despre politica romaneasca. Perspectiva este cu atat mai interesanta cu cat autorul este el insusi politician. Prezentam mai jos si un fragment din acest nou volum,…

- Un sef de district silvic, gasit spanzurat dupa controale. „Barbatul ar fi fost si amenintat ca va fi inlocuit din functie pe linie politica” Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! Un sef de district silvic din Mures s-a spanzurat, la numai cateva zile dupa ce echipele de control din Capitala au…

- "Am acceptat propunerea pe care mi-a facut-o Gabriela Firea din motivul cel mai simplu in politica și anume in ultima perioada am fost adesea in dezbaterea publica, in emisiuni de televiziune de radio sau de alta natura, exprimand opinii de-ale mele, sfaturi, am facut analize in legatura cu ce se…