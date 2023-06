Convorbiri cu „scântei” între Anthony Blinken și ministrul chinez de externe Tensiunile diplomatice intre SUA și China sunt departe de a se fi terminat, iar ultima convorbire intre miniștrii de externe ale celor doua state fiind pe un ton virulent. Vizita lui Antony Blinken la Beijing, saptamana viitoare, este prima pe care un secretar de stat american o face in China in ultimii cinci ani. Diplomatul american cu rangul cel mai inalt urmeaza sa se intalneasca cu ministrul de externe Qin Gang si eventual cu presedinte Xi Jinping, ca parte a unui efort de luni de zile pentru a redeschide liniile de comunicare intre cele mai mari doua economii ale lumii. Miercuri, intr-o convorbire… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

