- ​Președintele Klaus Iohannis a avut marți o convorbire telefonica cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, asigurându-l pe acesta de „sprijinul ferm” al României pentru „suveranitatea Ucrainei și integritatea sa teritoriala, precum și pentru aspirațiile sale europene…

- Ministrul Apararii, Vasile Dîncu, afirma ca nu se pune problema iminentei unui conflict în zona care sa afecteze populatia României, de aceea nu s-a comunicat mai mult pe tema situatiei din Ucraina. Ministrul mai precizeaza ca pregatirile strategice ale Armatei sunt considerate secret…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat intr-un interviu pentru TVR, in condițiile in care maratonul diplomatic de o saptamana in care s-a incercat temperarea poziției Federației Ruse in raport cu Ucraina s-a terminat cu un eșec la Viena, ca, din punct de

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a sosit marti in Ucraina pentru o vizita destinata sa arate sprijinul UE fata de autoritatile de la Kiev, intr-un maxim de tensiune cu Rusia vecina, transmite AFP.

- Presedintele Joe Biden a comemorat miercuri marea foamete din Ucraina din anii 1930, in timpul regimului sovietic al lui Iosif Stalin, cunoscuta sub numele de Holodomor. Liderul de la Casa Alba a reafirmat cu aceasta ocazie sprijinul pentru Kiev in actuala confruntare cu Moscova.