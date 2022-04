Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a purtat, marți, o convorbire telefonica cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat seful statului roman pe Twitter. „Am avut o convorbire telefonica cu președintele Zelenski despre situația critica din Ucraina. Romania va continua sa aiba grija de…

- Ofensiva rusa în Ucraina „se împotmoleste”, în ciuda „distrugerilor pe care le provoaca zi dupa zi”, a declarat miercuri cancelarul german Olaf Scholz. „Adevarul este ca razboiul distruge Ucraina, dar, facând razboi, Putin distruge si…

- Cancelarul german Olaf Scholz a vorbit la telefon cu președintele rus Vladimir Putin și l-a indemnat sa opreasca imediat toate acțiunile militare, a declarat un purtator de cuvant al guvernului german, relateaza BBC . Scholz i-a cerut lui Putin sa permita accesul pentru ajutor umanitar in zonele in…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, joi, cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski. „Am avut o convorbire telefonica cu presedintele Zelenski pentru a il asigura de sprijinul și solidaritatea Rominiei. Ne vom coordona cu partenerii nostri pentru a sprijini Ucraina prin intermediul asistentei umanitare”,…

Presedintele Klaus Iohannis a avut, joi, o convorbire telefonica cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, informeaza Agerpres . „Am avut o convorbire telefonica cu presedintele Zelenski pentru a-l asigura de sprijinul total si de solidaritatea Romaniei in fata agresiunii militare iresponsabile a Rusiei,…

- Presedintele american Joe Biden si cancelarul german Olaf Scholz au cerut miercuri Rusiei sa adopte "masuri autentice de detensionare" pentru a evita orice conflict cu Ucraina, amenintand din nou Moscova cu sanctiuni in caz contrar, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a declarat luni în capitala Ucrainei ca admiterea acestei tari în NATO nu se afla pe agenda organizatiei, în pofida a ceea ce sugereaza Rusia în cererile ei privind garantiile de securitate, însa presedintele ucrainean, Volodimir Zelenskiy,…

