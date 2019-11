Premierul bulgar Boiko Borisov si secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, au avut o convorbire telefonica, in perspectiva summitului NATO de la Londra din 3-4 decembrie, a anuntat luni biroul de presa al guvernului, citat de BTA. Delegatia bulgara la summit va fi condusa de presedintele Rumen Radev, noteaza BTA. In cursul discutiei cu secretarul general al NATO, premierul bulgar a evaluat in termeni pozitivi agenda reuniunii de la Londra, exprimandu-si increderea ca deciziile care vor fi luate cu acest prilej "vor contribui la intarirea capacitatii de aparare si descurajare" a Aliantei si…