Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut luni o convorbire telefonica cu ministrul Afacerilor Externe si Expatriatilor din Regatul Hasemit al Iordaniei, Ayman Safadi, in marja Reuniunii Anuale a Diplomatiei Romane, la care oficialul iordanian a participat in calitate de invitat special,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, vineri, o intrevedere cu omologul polonez, Zbigniew Rau, in marja reuniunii informale in format Gymnich a ministrilor Afacerilor Externe ai statelor membre UE de la Berlin, in continuarea discutiei telefonice purtate cu interlocutorul in urma cu…

- Romania sustine ideea unei liste cuprinzatoare de sanctiuni pentru regimul de la Minsk, in contextul tensiunilor din Belarus, a declarat ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, inainte de intalnirea informala in format Gymnich a ministrilor de Externe din Uniunea Europeana, care are loc joi si vineri,…

- Romania sustine ideea unei liste cuprinzatoare de sanctiuni pentru regimul de la Minsk, in contextul tensiunilor din Belarus, a declarat ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, inainte de intalnirea informala in format Gymnich a ministrilor de Externe din Uniunea Europeana, care are loc joi si vineri,…

- Seful statului, Igor Dodon, a avut o convorbire telefonică cu Președintele Republicii Italiene, Sergio Mattarella. Cei doi oficiali au discutat despre dezvoltarea și aprofundarea relațiilor moldo-italiene în toate domeniile de interes comun.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut joi o convorbire telefonica cu ministrul de stat pentru Afaceri Externe din Regatul Arabiei Saudite, Adel bin Ahmed Al-Jubeir, la solicitarea partii saudite, informeaza MAE, intr-un comunicat transmis Agerpres.Cu aceasta ocazie, cei doi…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a discutat luni la telefon cu omologul din Republica Azerbaidjan, Elmar Mammadyarov, la solicitarea acestuia, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit sursei citate, cei doi demnitari au discutat despre evolutia pandemiei de COVID-19 in Romania…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, luni, o convorbire telefonica cu negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru relatiile cu Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Michel Barnier, informeaza un comunicat al MAE transmis AGERPRES. Discutia a abordat stadiul…