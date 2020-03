Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut o noua discuție, miercuri, cu omologul sau ungar, Peter Szijjarto, și au stabilit ca romanii blocați la granița dintre Austria și Ungaria sa poata tranzita țara vecina incepand cu ora 12.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit marti pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, una dintre temele discutiei fiind situatia deosebita creata de epidemia de COVID-19 si masurile exceptionale luate la nivel global, precum si provocarile cu care se confrunta statele…

- In continuarea eforturilor Ministerului Afacerilor Externe pentru asistarea cetatenilor romani in contextul masurilor restrictive impuse de tot mai multe state in vederea gestionarii epidemiei de COVID 19, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut marti, 17 martie 2020, o convorbire telefonica…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, sambata, o convorbire telefonica cu omologul sau din Austria, Alexander Schallenberg, despre facilitarea revenirii spre tara a transportatorilor romani de marfa ramasi blocati pe diferite trasee dinspre Italia spre Romania, informeaza MAE. "In continuarea…

- Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu a participat marti, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (CAG), printre subiectele abordate la intalnire numarandu-se extinderea Uniunii Europene si negocierile post-Brexit, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, s-a intalnit, joi, la Berlin, cu omologul german, Heiko Maas, si a discutat cu acesta inclusiv despre obiectivul "legitim" al tarii noastre de a adera la spatiul Schengen si despre perspectivele de extindere ale Uniunii Europene. Potrivit Ministerului…

- Ministrul Afacerilor Externe si Europene al Republicii Slovacia, Miroslav Lajcak, efectueaza o vizita oficiala in Romania, potrivit Agerpres.In cursul zilei de marti, oficialul slovac va avea consultari politice cu seful diplomatiei romane, Bogdan Aurescu. "Vizita inaltului oficial…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat sambata, in marja Conferintei de Securitate de la Munchen, la masa rotunda privind Initiativa celor Trei Mari, ocazie cu care a salutat anuntul secretarului de stat Mike Pompeo privind alocarea de catre SUA a un miliard de dolari pentru investitii…