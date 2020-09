Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, duminica, o convorbire telefonica cu omologul sau israelian, Gabi Ashkenazi, in continuarea consultarilor politice din cadrul vizitei pe care seful diplomatiei romane a efectuat-o in Statul Israel la inceputul acestei luni. Potrivit unui comunicat de presa al MAE transmis AGERPRES, cei doi ministri au evaluat stadiul pregatirilor pentru organizarea anul viitor a unei noi sesiuni comune intre cele doua Guverne, respectiv stadiul infiintarii grupului de lucru la nivel de experti convenit, care sa lucreze inclusiv in pregatirea pe fond a sedintei…