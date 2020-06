Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut marti o intrevedere cu Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew Noble, oficialul roman comunicand, in acest context, "dorinta ferma de a lansa si operationaliza in cel mai scurt timp noul Parteneriat Strategic…

- Printre subiectele discutate de cei doi oficiali, au fost masurile adoptate in contextul pandemiei de COVID-19, spectrul relatiilor bilaterale, agenda europeana, precum si cooperarea la nivelul ONU. In acest context, Administrația Prezidențiala a emis un comunicat de presa, din care redam cateva fragmente:…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul locotenent Daniel Petrescu, a avut vineri, 8 mai, o convorbire telefonica cu presedintele Comitetului Militar al Uniunii Europene, generalul Claudio Graziano.Discutia, premergatoare reuniunii de saptamana viitoare a Comitetului Militar al UE in formatul sefilor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, luni, o convorbire telefonica cu ministrul polonez al Afacerilor Externe, Jacek Czaputowicz, printre temele discutate de acestia numarandu-se consultarile in format trilateral Polonia-Romania-Turcia si ajutorul acordat Republicii Moldova, in contextul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut miercuri o convorbire la telefon cu omologul norvegian, Ine Marie Eriksen Soreide, la solicitarea acesteia, discutiile axandu-se, in principal, pe cooperarea romano-norvegiana in contextul generat de pandemia cu SARS-CoV- 2.Potrivit MAE,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut miercuri o convorbire la telefon cu omologul norvegian, Ine Marie Eriksen Soreide, la solicitarea acesteia, discutiile axandu-se, in principal, pe cooperarea romano-norvegiana in contextul generat de pandemia cu SARS-CoV- 2. Potrivit MAE, cei doi…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut joi o convorbire telefonica cu noul ministru al Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, si a discutat cu acesta despre situatia minoritatii romane din tara vecina, dar si despre faptul ca Romania sustine aspiratiile euro-atlantice ale Ucrainei.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, luni, prin sistem videoconferinta, la reuniunea informala a sefilor diplomatiilor din statele membre ale Uniunii Europene, ce a avut ca punct principal pe agenda pandemia COVID-19, informeaza un comunicat de presa al MAE, transmis AGERPRES.Discutia…