Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au avut duminica o convorbire telefonica, in ajunul unei intalniri tripartite intre liderii rus, azer si armean privind Nagorno-Karabah, au anuntat, potrivit unui comunicat, Palatul Elysee si Kremlinul, relateaza AFP, potrivit…

- Presedintele rus Vladimir Putin a evocat impreuna cu cancelarul federal german Angela Merkel eventualitatea unei "productii comune de vaccinuri" impotriva noului tip de coronavirus, a anuntat Kremlinul marti, in conditiile in care Moscova doreste sa-si intensifice capacitatile in acest domeniu, informeaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat marti o lege care stabileste ca legislatia nationala a Rusiei prevaleaza în fata tratatelor internationale si deciziilor emise de organismele internationale în situatiile în care acestea intra în conflict cu prevederile Constitutiei,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a criticat Consiliul de Securitate al ONU si le-a cerut tarilor europene sa dea dovada de o mai mare independenta, intr-un interviu amplu pentru revista Grand Continent de la Paris, potrivit DPA. "Consiliul de Securitate, trebuie sa o spun, nu mai produce…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus o reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera de pina la 70% pina in anul 2030 comparativ cu nivelul din 1990, in lupta impotriva schimbarilor climatice, a precizat Kremlinul intr-un decret emis miercuri, conform DPA. Moscova afirma ca impactul cresterii temperaturilor…