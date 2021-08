Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Josep Borrell, i-a transmis ministrului afacerilor externe, Bogdan Aurescu, care l-a sunat pe tema atacului asupra navei „Mercer Street”, ca Uniunea Europeana „este solidara cu Romania ca stat membru al Uniunii…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut, marti, o convorbire telefonica cu Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate Josep Borrell, cu privire la atacul asupra navei „Mercer Street", la initiativa partii romane, in continuarea demersurilor…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut, marti, o convorbire telefonica cu Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate Josep Borrell, cu privire la atacul asupra navei „Mercer Street", la initiativa partii romane, in continuarea demersurilor politico-diplomatice…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a avut o discuție cu Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe al UE, Josep Borrell, pe marginea atacului cu drona navei Mercer Street, in urma caruia si-au pierdut viata un cetatean roman si unul britanic, precum si asupra implicatiilor politice si de securitate…

- Uniunea Europeana avertizeaza autoritațile din Belarus, ca acestea vor avea de platit un preț pentru reprimarea societații civile, dupa un nou val de descinderi și arestari la sediile unor organizații ale societații civile, transmite Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica…

- UE poate fi mandra de faptul ca Moldova, Ucraina si Georgia doresc apropierea si chiar aderarea la Uniunea Europeana. Acest lucru a fost declarat de Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, vicepresedintele Comisiei Europene, Josep Borrell, in urma unei intalniri…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu efectueaza, in perioada 24-26 iunie 2021, un turneu regional in Caucazul de Sud, insoțit de șefii diplomațiilor din Austria, Alexander Schallenberg, și Lituania, Gabrielius Landsbergis, in baza mandatului incredințat de Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri…

- Comisia Europeana și Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate au prezentat astazi un document comun privind abordarea UE in relațiile cu Rusia. Comunicarea include cinci principii prin care UE vrea sa se opuna acțiunilor abuzive ale Rusiei, constrangerea acțiunilor…