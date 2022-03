Stiri pe aceeasi tema

- Petrolierul moldovean "Millennial Spirit" inca fumega in Marea Neagra, arata imaginile din satelit, la aproape doua saptamani dupa ce a fost lovit de un aparent atac militar rusesc, scrie CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Compania americana Planet a publicat mai multe fotografii pe Twitter si pe site-ul sau care arata daunele provocate de Rusia la doua baze aeriene din Ucraina: Baza Aeriana Mykolaiv si Baza Aeriana Chuhuiv.

- Imagini noi din satelit arata ca Rusia a adus noi echipamente militare in apropierea Ucrainei, inclusiv avioane de lupta, elicoptere de atac și unitați de artilerie, dupa cum arata informațiile obținute de o companie privata americana, informeaza Reuters.

- Rusia a trimis și mai multe forțe la granița cu Ucraina, fapt dovedit de imaginile surprinse din satelit. Secretarul de stat american Antony Blinken este de parere ca Rusia ar putea lansa o invazie in orice moment.

- Noi imagini din satelit obținute de CNN arata ca o uriașa baza ruseasca din apropierea orașului Smolensk a fost in mare parte golita, iar echipamentul militar și armamentul sunt mutate mai aproape de granița cu Ucraina in ultimele zile, informeaza Digi24.ro.

- Noi imagini din satelit obținute de CNN arata ca o uriașa baza ruseasca din apropierea orașului Smolensk a fost in mare parte golita, iar echipamentul militar și armamentul sunt mutate mai aproape de granița cu Ucraina in ultimele zile.

- Rusia a inconjurat Ucraina din punct de vedere militar. Prezenta si pozitia sa de forta continua sa ridice ingrijorarea ca isi va invada vecinul si va aprinde un nou conflict in Europa, potrivit businessinsider.com

- Noi imagini din satelit surprinse de o companie privata americana arata ca Rusia a continuat sa-și consolideze forțele in Crimeea anexata și in apropierea Ucrainei, in ultimele saptamani, in timp ce preseaza Statele Unite pentru discuții cu privire la garanții de securitate, relateaza Reuters.