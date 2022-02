Stiri pe aceeasi tema

- Primul convoi cu tehnica de lupta al NATO a ajuns, vineri dimineața, la baza Mihail Kogalniceanu. Alte doua convoaie sunt pe drum, unul in drum spre Ramnicu Valcea, iar altul in drum spre Nadlac. Ministerul Apararii a anuntat, vineri dimineata, ca tehnica militara SUA este in drum spre Mihail Kogalniceanu,…

- Primul convoi cu tehnica militara SUA a ajuns la Ramnicu Valcea, iar dupa 9 ore de odihna, conform regulilor de transport europene, in jurul orei 22.00, acesta va pleca spre Capitala. Covoiul va ajunge la Mihail Kogalniceanu vineri dimineata in jurul orei 09.00.

- Convoaiele cu tehnica militara SUA sunt in drum spre Mihail Kogalniceanu, a anunțat joi dimineața Ministerul Apararii. „Autovehiculele din compunerea coloanei, insoțite de autospeciale ale Poliției Militare, se vor deplasa, dupa trecerea frontierei de stat, pe ruta Arad – Deva – Sibiu – Ramnicu Valcea…

- Seara trecuta, n.r. 9 februarie 2022 au intrat in Romania primele convoaie cu elemente de tehnica militara ale detasamentului SUA care va purta denumirea Task Force TF Cougar.Convoiul integral a innoptat in Vama Nadlac, iar in aceasta dimineata in jurul orei 06.00 au pornit spre Mihail Kogalniceanu,…

- Primele elemente de tehnica militara ale detașamentului Task Force Cougar au intrat miercuri seara in Romania, pe la vama Nadlac, anunța Ministerul Apararii. Militarii au ajuns in Romania in jurul orei 22.00 și se indreapta spre Sibiu, iar destinația finala este Mihail Kogalniceanu. Convoiul format…

- Ministerul Apararii anunta, joi, ca primele convoaie cu tehnica militara SUA care fac parte din Task Force (TF) Cougar sunt in drum spre Mihail Kogalniceanu. Pe traseu, convoiul va fi insotit de Politia Militara. Tehnica de lupta, dupa intrarea in tara, convoiul s-a regrupat intr-o parcare din apropiere…

- Directorul Administratiai Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a explicat, la Antena 3, cum va fi vremea in urmatoarea perioada. "Dupa doua-trei zile cu ger, vreme chiar geroasa noaptea si dimineata, in ajunul Craciunului si chiar in ziua de Craciun si dupa, vremea va fi mai calda…

- Interlopii romani au furat combustibil in valoare de doua milioane de dolari de la baza militara din Mihail Kogalniceanu, au anunțat procurorii DIICOT care au deschis o ancheta la plingerea guvernului federal al SUA. Miercuri dimineața, suspecții au fost ridicați in timpul perchezițiilor de amploare…