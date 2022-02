„Convoiul libertății”. Va fi scoasă armata pe străzi? Populația, alături de camionagiii-protestatari din Ottawa – VIDEO ”Convoiul libertații” pare departe de a se da dus din Ottawa, capitala Canadei și reședința parlamentului federal. Pe masura ce continua protestul camionagiilor, iscat inca de zilele trecute, ca semn clar al nemulțumirii fața de vaccinarea obligatorie, dar și fața de alte masuri sanitare, la nivelul autoritaților se cauta soluții pentru incetarea acestui manifest. Inca […] The post „Convoiul libertații”. Va fi scoasa armata pe strazi? Populația, alaturi de camionagiii-protestatari din Ottawa - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

