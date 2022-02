„Convoiul libertății” se formează în Franța. Manifestanții pleacă din mai multe orașe „Convoiul libertații”, mișcare inițiata in Canada pentru a protesta impotriva masurilor sanitare și a permisului de vaccinare, se intensifica in Franța, pe masura ce marea adunare a camioanelor, planificata la Bruxelles pe 14, februarie se apropie. Sindicatele șoferilor nu se amesteca Astfel, pe pagina de Facebook intitulata „Le convoi de la liberte” dedicata acestei mobilizari la scara […] The post „Convoiul libertații” se formeaza in Franța. Manifestanții pleaca din mai multe orașe first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce centrul capitalei Canadei, Ottawa, este inca blocat de protestatari, mai multe provincii canadiene fac pasul inapoi in ce privesc restricțiile sanitare. In fața hotararii manifestanților care blocheaza centrul capitalei Ottawa de mai bine de zece zile, o mișcare parea ca incepe marți, 8 februarie…

- Uriașa mișcare de protest din Canada ”Truck Convoy” a ajuns și in Europa. Asemeni colegilor din Canada, șoferii de camioane din Europa alcatuiesc un convoi uriaș de camioane și TIR-uri pentru a marșalui prin Europa. Convoiul se formeaza in Finlanda și va traversa mai multe țari europene, inclusiv…

- Primarul orasului Ottawa, Jim Watson, considera ca situația protestelor este scapata de sub control și a declarat situație de urgența in capitala Canadei. Protestele, care au inceput la Ottawa sambata, 29 ianuarie, s-au extins in alte orase mari canadiene in weekend, in timp ce zeci de camioane si protestatari…

- Primarul orasului Ottawa, Jim Watson, considerand situatia „scapata de sub control” in localitatea paralizata de peste o saptamana de opozantii masurilor sanitare, a declarat duminica „stare de urgenta” in capitala Canadei, iar politia s-a inasprit tonul impotriva manifestantilor, noteaza AFP. Protestele,…

- Ottawa, Toronto, Quebec: opozanții masurilor sanitare din Canada, dintre care unii au ocupat centrul capitalei federale timp de o saptamana, s-au adunat din nou, sambata, pentru a cere ridicarea restricțiilor, in special a vaccinarii. Acest protest, inițiata de o mișcare a șoferilor de camion in vestul…

- Pe rețelele de socializare, organizații franceze și de pe continentull european pregatesc un „Convoi al libertații”, format din camioane, tractoare și mașini, spre Bruxelles, in cursul lunii februarie, pentru a protesta impotriva vaccinarii obligatorii și restricțiilor sanitare. Cei care pun la cale…

- Premierul canadian Justin Trudeau și familia sa au parasit locuința sa din Ottawa și s-au ascuns intr-un loc secret. Gestul sau are loc pe fondul protestelor de la Ottawa impotriva imunizarii obligatorie, noteaza ndtv.com. Premierul Canadei a fugit din calea protestatarilor Nu este clar in ce locație…

- Peste 10.000 de oameni și sute de vehicule, majoritatea camioane, au blocat centrul capitalei federale a Canadei. Protestul a fost organizat de o parte a camionagiilor transfrontalieri, furioși ca trebuie sa se vaccineze, pentru a mai putea activa intre Canada și Statele Unite. Organizatorii spun ca…