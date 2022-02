Stiri pe aceeasi tema

- Premierul canadian Justin Trudeau spune ca „blocajele sunt inacceptabile” si au „un impact negativ asupra economiei canadiene”, in a 13-a zi a unei miscari de contestare a masurilor sanitare din tara, prin care mii de șoferi de camion au blocat capitala și mai multe rute importante.

- Podul Ambassador, o legatura strategica intre Windsor, pe partea Canadei, și Detroit, pe partea SUA, este blocat, incepand de luni, de opozanții masurilor sanitare. Artera este strategica și blocarea ei are consecințe grave. „Dictatura” lui Trudeau „Nu sunt de acord cu felul lui Justin Trudeau de a…

- Poliția canadiana a anunțat luni, 7 februarie, ca a „confiscat” mii de litri de combustibil și a extras un camion-cisterna din „Convoiul libertații” care paralizeaza centrul capitalei Canadei, Ottawa, in semn de protest fața de vaccinarea anti-Covid-19 și alte masuri sanitare. Poliția din Ottawa a anunțat…

- Confruntata cu oponenții masurilor sanitare care ocupa de o saptamana centrul capitalei Ottawa, poliția din Canada a inasprit tonul. Autoritațile vor sa puna capat acestei prezențe a „Convoiului libertații” pe care o considera „ilegala”. „O manifestație ilegala și inacceptabila” In fața exasperarii…

- Prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, a fost testat pozitiv cu COVID-19, potrivit unui anuntului facut de el pe Twitter, relateaza CNN. ”In aceasta dimineata am fost testat pozitiv cu COVID-19. Ma simt bine - si voi continua sa lucrez la distanta saptamana aceasta, respectand recomandarile…

- Opozantii masurilor sanitare impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19 au manifestat duminica pentru a doua zi consecutiv in capitala canadiana Ottawa, in timp ce soferii de camioane, simpatizanti ai "Convoiului libertatii" au blocat o autostrada transfrontaliera la celalalt capat al tarii, in vestul…

- Un ”convoi al libertatii” de sute de soferi de camion a ajuns sambata in fata sediului Parlamentului canadian, la Ottawa, in aplauze ale sustinatorilor lor, relateaza The Huffinagton Post. Unii dintre soferi au afisat pe camioane injuraturi la adresa premierului canadian Justin Trudeau, scrie…