„Convoiul libertății" ia cu asalt Parisul, poliția pregătește represiunea. Franța, sub alertă maximă Inspirat de mișcarea lansata in Canada pentru a protesta impotriva restricțiilor sanitare, „Convoiul libertații" va fi interzis la Paris, a anunțat joi, 10 februarie, prefectura poliției din capitala Franței. Mișcarea planuia sa blocheze capitala, vineri, dar va fi pus in aplicare un dispozitiv pentru a preveni blocajele și a-i impiedica cei care incalca aceasta interdicție.

Sursa articol si foto: enational.ro

