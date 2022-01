Stiri pe aceeasi tema

- In Canada, o revoluție pașnica a fost realizata de participanții la așa-numitul "Convoi al Libertații” - o acțiune de protest la scara larga inițiata de șoferii canadieni de camioane impotriva vaccinarii obligatorii și impotriva restricțiilor privind drepturile cetațenilor canadieni și libertatea de…

- Vaccinul anti-COVID-19 si-a demonstrat eficacitatea impotriva formelor severe de boala si a decesului cauzate de varianta Omicron, care prezinta numeroase mutatii, dar s-a dovedit mai putin eficient in prevenirea transmiterii, informeaza Reuters, preluat de Agerpres.Odata cu cresterea numarului de cazuri,…

- ”Acest vaccin va fi gata in martie. Incepem deja sa producem unele dintre aceste cantitati cu risc”, a declarat Bourla pentru CNBC”. Bourla a spus ca vaccinul va viza si celelalte variante care circula. El a spus ca inca nu este clar daca este necesar sau nu un vaccin pentru Omicron sau cum va fi utilizat,…

- Leonard Doroftei, 51 de ani, Legenda GSP, a povestit pentru Gazeta cum și-a schimbat stilul de viața și cum a adus un obicei din Romania in Canada, țara in care „Mosu'” activeaza in prezent Jurnaliștii GSP Marius Margarit si Cristi Preda l-au vizitat pe Leonard Doroftei in Canada si i-au inmanat trofeul…

- Belarus a anunțat marți ca va interzice importurile de alimente din mai multe țari occidentale la 1 ianuarie, ca represalii pentru noile sancțiuni împotriva Minsk-ului acuzat ca a organizat o criza a migrației la granițele Uniunii Europene, potrivit AFP.Potrivit unui decret al guvernului belarus,…

- Medicago, companie biofarmaceutica cu sediul in Quebec, și grupul farmaceutic britanic GlaxoSmithKline (GSK) au anunțat, marți, rezultate pozitive de eficacitate și siguranța ale studiului global de faza 3 a candidatului pentru vaccinul COVID-19 pe baza de plante. Studiul a fost efectuat pe peste 24.000…

- Uniunea Europeana, SUA, Regatul Unit si Canada au anuntat joi noi sanctiuni economice contra Belarusului, acuzat de ''incalcari repetate ale drepturilor omului'' si de organizarea trecerii migrantilor catre UE, potrivit AFP si dpa.