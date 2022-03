Stiri pe aceeasi tema

- Imagini suprinse de satelit arata o coloana formata din citeva sute de vehicule militare rusesti care se intinde pe o lungime de 64 de kilometri si care avanseaza in directia Kiev. Atacurile armatei ruse asupra capitalei Kiev si a orasului Harkov au continuat peste noapte, scrie Agerpres. La Harkov,…

Imagini din satelit realizate duminica au aratat o mare desfasurare de forte terestre rusesti, inclusiv tancuri, care se deplaseaza in directia capitalei ucrainene Kiev.