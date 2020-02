Convoi de barje esuat in drum spre Portul Constanta Sud Agigea

Stiri pe aceeasi tema

- Acte necesare cand cumperi un apartament in 2020. Pe langa lista cu documente, atunci cand vrei sa cumperi un apartament e bine sa fii atent și la alte mici detalii destul de importante.Cumpararea unui apartament este o achiziție serioasa și este bine sa va asigurați ca toate actele necesare acestei…

- Alin Vintila, reprezentantul Grup Servicii Petroliere, firma care a castigat contractul pentru ranfluarea navei Queen Hind, a declarat ca sambata dimineata a inceput operatiunea de verticalizare a navei, cu ajutorul unei macarale, iar aceasta s-a oprit dupa ce mai multe spire ale cablurilor de ridicare…

- Autoritațile locale din orașul Hațeg fac demersuri pentru inscrierea imobilelor in cartea funciara. 134.453 este suma alocata pentru procedura. Programul național de cadastru și carte funciara se desfașoara in perioada 2015-2023 și are ca obiectiv inregistrarea sistematica a imobilelor in 2337 UAT-…

- Ministerul german de Externe a sters un mesaj postat pe Twitter in cadrul unei campanii ce a devenit virala si a carei provocare era sa incerci sa seduci pe cineva in doar patru cuvinte, transmite vineri DPA. Mesajul publicat de MAE german a fost simplu: "Viza ta este aprobata". Gluma ca ai putea fi…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de punere in circulatie de marfuri contrafacute, pe numele unui cetatean roman, in urma descoperirii impreuna cu lucratorii vamali, intr un container sosit din China, a unor bunuri in valoare…

- Primul contract subsecvent la acordul cadru privind achizitionarea a 2902 platforme de transport pe roti in diverse configuratii, echipamente ce vor intra in inzestrarea Armatei Romaniei, a fost semnat marti, 31 decembrie 2019, de loctiitorul sefului Departamentului pentru armamente cu reprezentantul…

- Un referendum pentru separarea Venetiei de vecinatatea sa continentala a esuat din cauza participarii insuficiente la vot, au anuntat luni autoritatile orasului, relateaza Agerpres. Majoritatea celor care au votat s-au declarat insa pro-separare.Municipalitatea Venetiei cuprinde in prezent Mestre,oras…

- Catalin Filisan, decanul Baroului Constanta, anunta ca incepand cu data de azi "avocatii se bucura de recunoasterea autoritatilor cu privire la prestarea unui serviciu de interes publicldquo;. Mai precis, conform spuselor lui Catalin Filisan, la Oficiul de Cadastru si Pulicitate Imobiliara Constanta,…