- David Garrett, cel mai rapid violonist din lume, revine in Romania, in cadrul turneului „Alive”. Pe 1 septembrie e la Cluj, iar la București - doua zile mai tarziu. In exclusivitate pentru Libertatea, artistul de 41 de ani vorbește deschis despre Romania și legaturile sale cu George Enescu, despre prima…

Intrarea in ionsolvența a societații ACSA SA Campia Turzii a devenit oficiala, dupa publicarea in Buletinul procedurilor de Insolvența nr. 9524/02.06.2022. "Subscrisa TRANSILVANIA MASTER INSOLV...

In cursul serii de ieri, un accident rutier a avut loc la Cluj Napoca, in zona Piața Mihai Viteazu. Conform refleqtmedia, un tanar de 21 de ani din Turda, ar fi fost accidentat de un autoturism,...

- Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii Compania de Remorcare Maritima COREMAR S.A. cu sediul in localitatea Constanta, Incinta Port, convocata pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor, ca data de referinta la sfarsitul zilei de 14 martie 2022, hotaraste:1. Prin vot…

- Consiliul de Administrație al Supercoop S.C. Tg. Neamț, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA a membrilor cooperatori ai societații pentru data de 18 aprilie 2022, ora: 11.00 in Sala de conferințe a motelului ”Casa Arcașului” Targu Neamț, cu urmatoarea ORDINE DE ZI: 1.Prezentarea, discutarea si aprobarea…

- Saptamana aceasta, artistii Filarmonicii „Oltenia” Craiova au pregatit un recital cu Trio CANTABILE – Mihai Ungureanu (pian), Cristian Pintilie (vioara), Ionuț Voinea (violoncel) – si un concert simfonic dirijat de Radu Postavaru. Solisti vor fi: Constantin SanduCorina Ibanescu la pian. In program vor…

Consiliul de administratie de la Societatea Agricola 1 DECEMBRIE 1918 cu sediul social in Campia Turzii, str. Republicii F.N., jud. Cluj, CUI:RO:3402878, constituita in baza incheierii nr....

- Sambata, 12 martie, Orchestra Romana de Tineret, condusa de dirijorul Cristian Mandeal, prezinta publicului, de la ora 19.00, in Sala mare a Ateneului Roman, Uvertura operei Rapirea din Serai KV 384 de W. A. Mozart si Concertul pentru vioara, pian si orchestra in Re major, K. Arh. 56/315f de W.A. Mozart/Philip…