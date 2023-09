Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a trimis 25 de convocari preliminare pentru jucatorii care evolueaza in strainatate, pentru partidele cu Belarus si Andorra programate in luna octombrie, in preliminariile Campionatului European din 2024. Printre noutatile lui…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a trimis 25 de convocari preliminare pentru jucatorii care evolueaza in strainatate, in perspectiva partidelor cu Belarus si Andorra programate in luna septembrie, in preliminariile Campionatului European din 2024.Printre noutatile,…

- Romania joaca in grupa I din preliminariile Campionatului European de fotbal pentru seniori, care va avea loc anul viitor, in Germania, adversarele tricolorilor fiind: Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra. Etapa a 6-a a grupei s-a desfașurat marți, 12 septembrie, cu partidele: Romania – Kosovo…

- Nu ne mai desparte foarte mult timp pana la dubla pe care echipa nationala de fotbal o va disputa impotriva Israelului si a celor din Kosovo. Romania se afla pe locul al doilea in Grupa I a preliminariilor Campionatului European de Fotbal care va avea loc in 2024 in Germania.„Tricolorii” au strans 8…

- Am intrat in linie dreapta inaintea meciurilor echipei naționale din luna septembrie. Baieții noștri vor intalni Israel și Kosovo in doua partide programate pe teren propriu, care ne pot duce și mai aproape de calificarea la EURO 2024. Dupa opt ani de absența, „tricolorii” au o grupa accesibila și sunt…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat UEFA in privința stadionului pe care va disputa meciurile de pe teren propriu din lunile octombrie și noiembrie. Echipa naționala a Romaniei va disputa, in luna octombrie, doua meciuri in preliminariile EURO 2024. Tricolorii vor intalni, pe 12 octombrie, Belarus,…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei va disputa pe Arena Nationala din Capitala partidele cu Andorra (15 octombrie) si Elvetia (21 noiembrie) din Grupa I a preliminariilor EURO 2024.„Federatia Romana de Fotbal a anuntat UEFA stadionul pe care va disputa meciurile de pe teren propriu din lunile octombrie…

- Romania va juca pe Arena Naționala meciurile cu Andorra (15 octombrie) și Elveția (21 noiembrie), ultimele disputate pe teren propriu de „tricolori” in preliminariile EURO 2024. Astfel, toate meciurile jucate acasa de Romania in preliminarii se disputa pe Arena Naționala. „Tricolorii” au invins deja…