- Premierul Marcel Ciolacu le-a cerut joi miniștrilor Sanatații și Internelor sa convoace de urgența o videoconferința cu prefecții pentru a stabili unele masuri ce se impun, dupa ce a fost emis cod roșu de...

- Peste 6 miliarde de lei pleaca lunar de la Ministerul Finantelor catre sanatate, iar comparativ cu anul trecut se inregistreaza o crestere de aproximativ 30% a cheltuielilor Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos, citat de Agerpres. In sedinta…

- Inspecția muncii (ITM) efectueaza controale in randul companiilor. Este verificat modul in care anagajatorii respecta masurile in vigoare in perioadele de canicula. Ce obligații au patronii fața de oamenii care muncesc pentru ei. Controale ITM in companii Inspecția Muncii a anunțat ca va verifica modul…

- Premierul țarii, Marcel Ciolacu, a mulțumit astazi romanilor pentru participarea la vot in condiții de canicula, subliniind importanța acestui gest. Intr-o declarație susținuta dupa incheierea voturilor, liderul PSD a evidențiat succesul PSD. ”Le mulțumesc romanilor ca au ieșit la vot astazi pe canicula…

- "Daca politiștii sunt acuzați de fapte de corupție, sa iși piarda pensia speciala!" Avertismentul vine din partea premierului Marcel Ciolacu. Inainte de ședința de guvern de astazi, șeful Executivului a mai abordat și subiectul protestului angajațiilor de la Secretariatul General al Guvernului și din…

- Dupa ce marți s-a aprins groapa de gunoi a Galațiului, inițial incendiul manifestandu-se pe 2 ha, pompierii militari au acționat cu sase autospeciale pentru stingerea incendiului, insa focul s-a extins. Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Galați a fost sesizat marți in legatura cu producerea…

- Un proiect de hotarare de guvern propune modul cum va fi ajutata compania Tarom. O parte din bani vor veni de la Fondul de rezerva, numit și bugetul paralel al Executivului. In conformitate cu dispozițiile art. 201 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 45/1997, Ministerul Transporturilor propune adoptarea…

- Premierul a declarat ca in domeniul fiscal Guvernul aproba o Ordonanta de Urgenta preluand observatiile mediului privat de a optimiza functionarea Sistemului RO e-Transport. ”Corelam si normele de aplicare a Codului fiscal cu obligatia firmelor de a transmite factura electronica prin sistemul RO e-Factura.…