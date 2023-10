Stiri pe aceeasi tema

- Convocat inițial la echipa naționala U21 pentru meciurile cu Armenia, respectiv Finlanda, Catalin Cirjan (20 de ani) nu se va mai alatura cantonamentului condus de Daniel Pancu. In locul lui a fost chemat alt jucator de la Rapid, Ștefan Panoiu (21). A ieșit un rapidist, a intrat altul. ...

- Daniel Pancu, selecționerul Romaniei U21, a vorbit despre Tavi Popescu (20 de ani), dupa ce l-a convocat la naționala de tineret. Duelul cu Armenia, programat pe 13 octombrie, ora 20:30, se va juca in Giulești;Meciul cu Finlanda este programat pe 17 octombrie, de la ora 18:00, la Sibiu. Situația tensionata…

- FRF a anunțat lotul pe care selecționerul de la U21, Daniel Pancu (46 de ani), l-a convocat pentru urmatoarea acțiune a tinerilor „tricolori”, meciurile cu Armenia, respectiv Finlanda din campania de calificare la EURO 2025. Duelul cu Armenia, programat pe 13 octombrie, ora 20:30, se va juca in Giulești; Meciul…

- Nationala de fotbal masculin U21 a Romaniei continua drumul spre EURO 2025 cu doua meciuri programate in luna octombrie. Tricolorii conduși de Daniel Pancu vor disputa doua meciuri din Grupa E, cu Armenia și Finlanda, ambele pe teren propriu. FRF a anunțat joi locul desfașurarii meciurilor, relateaza…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, joi, ca naționala U21 a Romaniei, pregatita de Daniel Pancu (46 de ani), va disputa partidele cu Armenia și Finlanda, din preliminariile Campionatului European din 2025, din Slovacia, pe stadioanele Giulești, respectiv „Municipal”, din Sibiu. Romania - Armenia…

- Albania U21 și Romania U21 joaca azi, de la 19:30. Acesta e primul meci al elevilor lui Daniel Pancu in preliminariile EURO 2025. Albania a debutat pe 8 septembrie cu o victorie in grupa, 2-1 cu Armenia, in deplasare. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe ProArena. Din grupa mai fac parte…

- Stefan Baiaram (Universitatea Craiova) a acuzat probleme medicale si astfel a devenit indisponibil pentru partida nationalei U21 cu Albania, din preliminariile CE-2025, potrivit news.ro.Potrivit frf.ro, acesta a parasit cantonamentul echipei, iar in locul lui a fost convocat Marian Danciu (Universitatea…

- FRF a anunțat lotul echipei naționale U21 a Romaniei pentru meciul cu Albania, programat pe 12 septembrie, prima partida pentru tinerii „tricolori” in preliminariile EURO 2025. Romania U21 face parte din grupa E, alaturi de Elveția, Finlanda, Albania, Muntenegru și Armenia. Cu un selecționer nou, Daniel…