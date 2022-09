Convoaie militare, văzute pe străzile din Chișinău - Ministerul moldovean al Apărării face apel la cetățeni să nu se îngrijoreze Ministerul moldovean al Apararii a venit cu explicatii in cursul zilei de luni in legatura cu imaginile aparute pe retele de social care arata camioane tractand tunuri, precum si alte echipamente militare noaptea trecuta pe strazile oraselor Chisinau si Cahul, ceea ce a suscitat ingrijorare pe fondul razboiului in Ucraina, relateaza portalul Deschide.md si Ziarul National din Chisinau. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

