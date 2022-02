Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar britanic a parcurs cu bicicleta traseul de 3.870 de kilometri dintre Paris si Istanbul, cu scopul de a aduna fonduri pentru o organizatie caritabila. In Romania si Ungaria a trecut prin situatii neplacute, culminand cu o intalnire ciudata cu Politia.

- Proteste masive in Franța fața de o masura aprobata de Consiliul Constituțional, care face obligatoriu certificatul de vaccinare. Manifestații in peste 170 de localitați, cele mai masive fiind organizate la Paris.

- Restricțiile anti-Covid continua sa scoata lumea in strada. Și ieri au avut loc proteste ample in multe orașe europene. Cele mai mari au fost acolo unde s-au adoptat masuri noi, cum este cazul Franței, Italiei sau Germaniei.

- Adunarea Nationala a adoptat joi, in prima lectura, cu 214 de voturi la 93 si 27 de abtineri, un proiect de lege care transforma certificatul sanitar in certificat de vaccinare, dupa trei zile de dezbateri tumultuoase, alimentate de declarati controversate ale lui Emmanuel Macron, care s-a declarat…

- Clipe de groaza pentru un sportiv de la echipa de handbal PSG. Acesta a fost injunghiat in noapte de Revelion și se afla la spital. Reprezentanții echipei au facut anunțul pe pagina de Twitter. Este vorba despre Elohim Prandi, handbalistul lui PSG și al naționalei Franței. Acesta sarbatorea trecerea…

- Politia rutiera face o data la un interval de timp actiuni de control de rutina. Pe langa verificarea legalitatii actelor, ele pot sa insemne si verificarea accesoriilor pe care nu vrem sa le folosim vreodata, dar care sunt obligat

- COVID punct Si de la capat. In timp ce la noi valul al patrulea al pandemiei este pe sfarsite, in Europa de Vest valul al cincilea loveste din plin. Infectiile COVID au ajuns la noi recorduri in mai multe tari europene.

- Marsul de protest a inceput pasnic, dar ulterior politia a utilizat tunuri cu apa si gaze lacrimogene impotriva unui grup de persoane care lansau proiectile, conform unui fotoreporter al AFP.In aceste violente, mai multi demonstranti purtau cagule si aveau steaguri ale nationalistilor flamanzi.Manifestatia…