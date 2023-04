Stiri pe aceeasi tema

- „Pe langa actiunea in anulare, eu am mai solicitat ceva important Curtii de Justitie a Uniunii Europene si anume, pe viitor, deputatii in Parlamentul European sa aiba calitate de reclamant privilegiat in relatia cu Curtea de Justitie a Uniunii Europene. In ceea ce priveste actiunile Consiliului Uniunii…

- „Pe langa actiunea in anulare, eu am mai solicitat ceva important Curtii de Justitie a Uniunii Europene si anume, pe viitor, deputatii in Parlamentul European sa aiba calitate de reclamant privilegiat in relatia cu Curtea de Justitie a Uniunii Europene. In ceea ce priveste actiunile Consiliului Uniunii…

- La sfarșitul saptamanii trecute, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei au desfașurat o serie de activitați informative și preventive in Școlile Gimnaziale „Nicu Enea” și „Mihai Dragan” din Bacau. Scopul acestor activitați a fost de a-i ajuta pe elevi sa-și protejeze…

- Compania Aerostar, din Bacau, face de 8 Martie, un cadou tuturor femeilor care se numara printre angajații ei. Acesta este o campanie de postari pe Linkedin a mai multor portrete ale femeilor de la Aerostar. „Astazi – scrie purtatoarea de cuvant a companiei, Elena Costache -, din ce in ce mai multe…

- Efectivele de animale din județul Bacau, in general, au scazut in ultimii ani. De exemplu, numarul de bovine in 2022 a fost cu 15% mai mic fața de 2015. Efectivele de ovine și caprine au fluctuat intr-o masura mai mica, dar s-a inregistrat o scadere semnificativa in 2022 fața de 2015, cu aproximativ…

- Parlamentul European a aprobat, marti, printr-un vot final, un proiect de regulament care pune punct vanzarii de automobile noi echipate cu motoare termice incepand din 2035. Eurodeputatii au aprobat acordul incheiat cu Consiliul referitor la revizuirea standardelor de performanta aplicabile emisiilor…

- Liderul unui ONG care se numara printre cei patru suspecti inchisi in decembrie in ancheta asupra presupusului scandal de coruptie din Parlamentul European a fost eliberat, a anuntat luni Parchetul federal belgian, potrivit AFP.

- Parlamentul European a votat joi, la Bruxelles, pentru ridicarea imunitatii eurodeputatilor socialisti Marc Tarabella (Belgia) si Andrea Cozzolino (Italia), vizati de justitia belgiana in scandalul de coruptie Qatargate, in care sunt implicati actuali sau fosti membri ai Parlamentului European.