Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi și Daria Radionova nu mai formeaza un cuplu. Pe langa faptul ca nu mai au poze impreuna pe rețelele sociale, afaceristul a postat un mesaj in care lasa de ințeles ca este, din nou, singur.

- Rasturnare de situație in cazul Biancai Dragușanu și Alex Bodi. Designerul a dat de ințeles ca fostul ei soț ar fi contactat-o, dupa ce s-a desparțit de rusoaica Daria Radionova. Reacția fanilor a fost incredibila. Ce dovezi a prezentat frumoasa blondina. Bianca Dragușanu, contactata de Alex Bodi dupa…

- Deși toata lumea se aștepta la marele anunț, iata ca povestea de dragoste dintre Daria Radionova și Alex Bodi a ajuns la final. Astfel ca cei doi și-au spus adio, iar femeia luat o decizie total neașteptata. Daria Radionova și Alex Bodi s-au desparțit Alex Bodi și rusoaica lui s-au desparțit. Au șters…

- Daria Radionova a facut un anunț neașteptat pe rețelele de socializare, in care a marturisit ca vrea sa se mute din Romania cat mai repede! Iubita lui Alex Bodi este momentan in Londra, unde iși pune la punct cateva afaceri, insa se pare ca statul in Romania nu ii mai surade.

- Alex Bodi a marturisit ca a avut ieșiri nervoase fața de Bianca Dragușanu, insa motivele din satele violențelor au fost imediat scoase la suprafața de catre afacerist. In timp ce vedeta susține ca a fost maltratata și lasata leșinata pe podea, fostul ei aprtener explica in ce context a ajuns sa o loveasca.

- Sa vezi și sa nu... crezi! Veste bomba in showbiz! Costeluș Cașuneanu și Ana Maria, din nou impreuna? Cum au fost surprinși cei doi? Imagini de senzație cu afaceristul și fosta soție surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania!

- Ziua și scandalul pentru cel mai controversat om de afaceri din Romania. Cum vrea Alex Bodi sa-i dea lovitura fostei soții. Se pare ca logodnicul rusoaicei Daria Radionova e determinat sa mearga pana in panzele albe pentru a-și lua fiica de langa mama ei. Ce lovitura sub centura i-a aplicat Iuliei Salagean.…

- Alex Bodi și Daria Radionova, ipostaza incendiara pe rețelele de socializare! Faimosul cuplu s-a fotografiat din intimitate! Chiar afaceristul a postat imaginea! Focoasa rusoaica și omul de afaceri sunt in culmea fericirii!