- ”Am fost ingrijorat de apelul” telefonic, scrie Alexander Vindman in declaratia sa preliminara, pe care urmeaza sa o prezinte marti in Congres si din care The New York Times (NYT) a publicat fragmente.”Eu nu credeam ca este potrivit sa i se ceara unui Guvern strain sa ancheteze un cetatean…

- "Vom face tot ce vom putea pentru a coopera cu Congresul", a declarat Mark Esper la postul CBS. Parlamentarii democrati ce ancheteaza in Congresul american, in cadrul procedurii de destituire, au somat lunea trecuta Pentagonul sa le ofere documente cu privire la dosarul ucrainean, care ii…

- O primire la Casa Alba in schimbul unei anchete: SMS-uri facute publice joi seara arata ca diplomati americani i-au cerut presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski anchetarea lui Joe Biden si a fiului sau in schimbul unei intalniri cu Donald Trump la Casa Alba, informeaza vineri France Presse, potrivit…

- "Ceea ce se intampla acum este cea mai mare inselatorie din istoria politicii americane", a afirmat Trump intr-un mesaj video postat pe Twitter. Liderul de la Casa Alba a sustinut ca opozitia democrata "vrea sa confiste totul", mentionand ca este vorba de arme, servicii medicale, dar si de…

- Reprezentantul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Kurt Volker, a demisionat vineri, au anuntat surse familiare cu situația, potrivit Reuters. O plangere din partea u unui denuntator din cadrul comunitații de informații, care a fost publicata joi, l-a indicat pe…

- ''In exercitarea functiilor mele oficiale, am fost informat de mai multi responsabili ai guvernului american ca presedintele SUA s-a folosit de pozitia functiei sale pentru a solicita ingerinta unei tari straine in alegerile din Statele Unite din anul 2020'', scrie acel membru al serviciilor de informatii…

- Stenograma discuției a fost prezentata de Casa Alba, potrivit Mediafax. "Sunt multe discutii despre fiul lui Biden, ca Biden a oprit o actiune de investigare si multa lume vrea sa afle despre acest lucru, deci orice puteti face impreuna cu procurorul general ar fi minunat. Biden s-a laudat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a cerut in mod repetat omologului sau din Ucraina, Joseph Biden, sa lanseze o investigatie care sa vizeze activitati ale fostului vicepresedinte Joseph Biden si ale fiului acestuia, Hunter Biden, arata stenograma conversatiei, prezentata de Casa Alba."Sunt…